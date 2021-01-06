Импорт Азербайджана из Турции вырос более чем на 14%

В 2020 году из Турции в Азербайджан было экспортировано продукции на сумму 1,854 миллиарда долларов США

В 2020 году из Турции в Азербайджан было экспортировано продукции на сумму 1,854 миллиарда долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Совета экспортеров Турции (TİM), это на 14,2% больше, чем в 2019 году.

В прошлом году больше всего продукции в Азербайджан было импортировано из турецких городов Стамбул, Анкара и Измир – на 1,056 млрд, 217 млн и 79 млн долларов США соответственно (годовой прирост 18,2%, 11,7% и 20,4%).

Азербайджан в прошлом году больше всего импортировал из Турции химическую продукцию (400,5 млн долларов, прирост 24,4%), продукцию оборонной и авиационной промышленности (260,8 млн долларов, в 2,9 раза больше), электронику (170 млн долларов, на 0,6% меньше).