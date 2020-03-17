​Импорт автомобилей в Азербайджан возрос более чем вдвое

В январе-феврале этого года в Азербайджан импортировано 11 547 единиц автомобилей различного назначения стоимостью 122,893 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это в 2,2 раза или на 6 378 единиц больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, выросло на 27 единиц или 72,97% – до 64 (7,368 млн долларов США), легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей - на 6 010 единиц или в 2,3 раза - до 10 717 (99,413 млн долларов США), моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов – на 344 единицы или 86,7% - до 741 (10,547 млн долларов США), моторных транспортных средств специального назначения – на 3 единиц или на 10,7% - до 18 (5,564 млн долларов США).