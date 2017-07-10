Импорт автомобилей в Азербайджан вырос на 35%

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне этого года в Азербайджан ввезено 3 483 единицы автомобилей различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 910 единиц или на 35,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В годовом исчислении ввоз моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или больше людей, включая водителей, вырос на 16 единиц или 41% - до 55, легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей – на 749 единиц или 33,7% - до 2 971, моторных транспортных средств для перевозки грузов – на 164 единицы или 65,1% - до 416, моторных средств специального назначения уменьшилось на 19 единиц или 31,7% - до 41 единиц.