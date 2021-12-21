Илон Маск заплатит налоги на сумму 11 млрд долларов

Основатель Tesla Илон Маск в этом году заплатит налогов в размере 11 млрд долларов США.

Основатель Tesla Илон Маск в этом году заплатит налогов в размере 11 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом Маск написал в своем аккаунте в Twitter:

"Для тех, кому интересно — я заплачу в этом году 11 млрд долларов налогов". Это заявление стало своеобразным продолжением перепалки в интернете господина Маска с сенатором Элизабет Уоррен. На прошлой неделе сенатор призвала главу Tesla платить больше налогов. "Давайте изменим неправильный налоговый кодекс, чтобы "Человек года" реально заплатил налоги и перестал быть нахлебником",— написала она в Twitter. На это Маск ответил, что в текущем году заплатит больше налогов, чем любой американец за всю историю.

Столь высокая сумма налогов объясняется тем, что с ноября этого года Илон Маск начал реализовывать опционы на акции, которыми оплачивается его работа в Tesla. Опционы дают ему право покупать акции Tesla по рыночным ценам, которые на момент получения опциона обычно гораздо ниже, чем тогда, когда по нему покупаются акции.

Всего Маск получил 25,5 млн опционов еще в 2012 году с обязательствами по выходу Tesla на определенные показатели. По опционам налоги не платятся. Срок выкупа акций по ним истекает в августе 2022 года, поэтому в прошлом месяце глава Tesla начал выкупать акции, а их стоимость облагается налогом как доход. Причем для Илона Маска налоговая ставка составляет 40,8%. Кроме того, ему, возможно, придется уплатить подоходный налог в штате Калифорния, который является самым высоким в США - 12%. Чтобы покрыть издержки, Маск продал часть купленных акций, выручив 7,8 млрд долларов.