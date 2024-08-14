Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира

Американский предприниматель Илон Маск, состояние которого находится на отметке в 235 млрд долларов, возглавил рейтинг богатейших людей мира.

Американский предприниматель Илон Маск, состояние которого находится на отметке в 235 млрд долларов, возглавил рейтинг богатейших людей мира.

Как передает Report, это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Второе место по-прежнему занимает основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Его богатство оценивается в 193 млрд долларов.

А владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира и занял четвертое место, уступая Марку Цукербергу и еще двум американцам. Состояние Арно составляет 185 млрд долларов.

На третье место поднялся Цукерберг, чье состояние оценивается в 188 млрд. Днем ранее состояние Арно и Цукерберга составляло 184 и 183 млрд долларов соответственно.

На пятом месте при этом находится основатель Microsoft Билл Гейтс (154 млрд долларов). Таким образом, американцы занимают четыре места в пятерке богатейших людей планеты, а также девять позиций из первых десяти.