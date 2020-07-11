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Илон Маск вошел в ТОП-10 богатейших людей

Илон Маск вошел в ТОП-10 богатейших людей Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обошел сразу нескольких миллиардеров в списке богатейших людей мира.
Бизнес
11 июля 2020 г. 04:50
Илон Маск вошел в ТОП-10 богатейших людей

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обошел сразу нескольких миллиардеров в списке богатейших людей мира.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует информация на сайте Bloomberg Billionaires Index.

Состояние 49-летнего предпринимателя из США увеличилось на 6,1 млрд долларов США в пятницу и достигло 70,5 млрд долларов США. Отмечается, что этому способствовал взлет цен на акции Tesla, примерно пятая часть которых принадлежит Маску, на 11%.

Теперь он находится на седьмой позиции в рейтинге, обогнав председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, совладелицу L’Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца Reliance Industires Мукеша Амбани, а также сооснователя Google Сергея Брина.

Отметим, что на первом месте списка остается глава Amazon Джефф Безос, за которым следуют основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Facebook Марк Цукерберг.

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