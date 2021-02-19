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Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира

Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ненадолго уступивший звание самого богатого человека мира основателю Amazon Джеффу Безосу, вновь возглавил список миллиардеров.
Бизнес
19 февраля 2021 г. 06:50
Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
Илон Маск

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ненадолго уступивший звание самого богатого человека мира основателю Amazon Джеффу Безосу, вновь возглавил список миллиардеров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Bloomberg.

После очередного раунда размещения ценных бумаг SpaceX состояние Маска оценили в 199,9 млрд долларов США, а на счету Безоса — 194,2 млрд.

Напомним, что Безос считался самым богатым человеком мира с 2017 года по 7 января 2021 года, когда его впервые обошел Маск.

Отметим, что на этой неделе основатель Amazon после падения стоимости акций Tesla ненадолго вернулся на первую строчку рейтинга.

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