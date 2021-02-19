Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ненадолго уступивший звание самого богатого человека мира основателю Amazon Джеффу Безосу, вновь возглавил список миллиардеров.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ненадолго уступивший звание самого богатого человека мира основателю Amazon Джеффу Безосу, вновь возглавил список миллиардеров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом передает агентство Bloomberg.

После очередного раунда размещения ценных бумаг SpaceX состояние Маска оценили в 199,9 млрд долларов США, а на счету Безоса — 194,2 млрд.

Напомним, что Безос считался самым богатым человеком мира с 2017 года по 7 января 2021 года, когда его впервые обошел Маск.

Отметим, что на этой неделе основатель Amazon после падения стоимости акций Tesla ненадолго вернулся на первую строчку рейтинга.