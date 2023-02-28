Илон Маск вновь стал богатейшим человеком планеты

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, владеющий компанией Twitter вновь возглавил рейтинг самых богатых людей планеты.

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, владеющий компанией Twitter вновь возглавил рейтинг самых богатых людей планеты.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Bloomberg. Согласно данным агентства, состояние Маска оценивается в 187,1 млрд долларов.

Маск вернул себе звание богатейшего человека планеты, обогнав президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, "Луи Виттон - Моэт - Хеннесси") Бернара Арно, чье состояние насчитывает 185,3 млрд долларов.

Как сообщает агентство, активы Маска увеличились благодаря росту цен на акции принадлежащей ему компании Tesla почти на 70%. Увеличение спроса на электромобили компании после снижения цен на них также поспособствовало росту состояния миллиардера.