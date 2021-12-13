Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time

Исполнительный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск выбран человеком года – 2021 по версии журнала Time.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония объявления 13 декабря транслировалась на YouTube-канале издания.
В последнем декабрьском выпуске Time традиционно объявляет человека года, а также помещает его фотографию на обложку.
В 2020 году победителями номинации "Человек года" стали нынешние президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис. В 2019 году человеком года выбрали шведскую экоактивистку Грету Тунберг.
Звание может присуждаться как отдельному человеку, так и группе лиц.