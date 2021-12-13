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Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time

Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time Исполнительный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск выбран человеком года – 2021 по версии журнала Time.
Бизнес
13 декабря 2021 г. 19:15
Илон Маск стал Человеком года по версии журнала Time

Исполнительный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск выбран человеком года – 2021 по версии журнала Time.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония объявления 13 декабря транслировалась на YouTube-канале издания.

В последнем декабрьском выпуске Time традиционно объявляет человека года, а также помещает его фотографию на обложку.

В 2020 году победителями номинации "Человек года" стали нынешние президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис. В 2019 году человеком года выбрали шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Звание может присуждаться как отдельному человеку, так и группе лиц.

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