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Илон Маск сместил Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей Forbes

Илон Маск сместил Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей Forbes Американский бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обогнал в списке богатейших людей по версии журнала Forbes основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, который занимал первую строчку на протяжении четырех лет.
Бизнес
5 апреля 2022 г. 15:11
Илон Маск сместил Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей Forbes
Илон Маск

Американский бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обогнал в списке богатейших людей по версии журнала Forbes основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, который занимал первую строчку на протяжении четырех лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют данные рейтинга.

Состояние Илона Маска выросло за год на 45% — до 219 млрд долларов США. Безос за тот же период потерял 6 млрд и его состояние оценивается в 171 млрд долларов.

Далее в рейтинге идет президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, его состояние оценивается в 158 млрд долларов. А четвертое место занимает основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние оценивается в 129 млрд долларов.

Пятерку замыкает глава холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с состоянием в 118 млрд долларов.

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