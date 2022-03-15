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Илон Маск продал все принадлежавшие ему дома

Илон Маск продал все принадлежавшие ему дома Илон Маск, который пока остается самым богатым человеком в мире, продал все семь принадлежавших ему домов в штате Калифорния.
Бизнес
15 марта 2022 г. 17:16
Илон Маск продал все принадлежавшие ему дома
Илон Маск

Илон Маск, который пока остается самым богатым человеком в мире, продал все семь принадлежавших ему домов в штате Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщает The Times.

Он выручил от продажи 128 млн долларов США, получив прибыль около 25 млн долларов. Таким образом, он выполнил данное в мае 2020 года обещание "не быть домовладельцем", а все свои силы сконцентрировать на реализации миссии по отправке человека на Марс.

После продажи всех домов глава Tesla и SpaceX живет в арендуемом им жилье недалеко от штаб-квартиры SpaceX в Бока-Чика в штате Техас. Этот дом стоимостью 50 тыс. долларов расположен недалеко от космодрома, откуда SpaceX осуществляет запуски своих ракет. По данным СМИ, четыре из проданных Маском домов находятся в дорогом районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр.

Он рассчитывает получить разрешение на объединение участков с этими домами. Еще один особняк в Бель-Эйр приобрел китайский миллиардер Уильям Дин, основатель компании мобильных игр NetEase. Он заплатил за этот объект 29 млн долларов. Еще один дом, расположенный на севере штата Калифорния в Хиллсборо, был куплен за 30 млн долларов Кириллом Евстратовым, главой технологической компании.

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Версия на английском языке Elon Musk sells 7 California homes for $128M

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