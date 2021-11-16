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Илон Маск продал свои акции Tesla еще на 930 млн долларов

Илон Маск продал свои акции Tesla еще на 930 млн долларов Гендиректор Tesla Илон Маск продал еще 934 091 свою акцию автомобильной компании. Бизнесмен выручил за них 930 млн долларов США.
Бизнес
16 ноября 2021 г. 10:52
Илон Маск продал свои акции Tesla еще на 930 млн долларов

Гендиректор Tesla Илон Маск продал еще 934 091 свою акцию автомобильной компании. Бизнесмен выручил за них 930 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters. Накануне акции Tesla упали в цене почти на 2%, до 1 013,39 долларов США за бумагу, а капитализация компании снизилась уже на 207 млрд долларов США.

Маск начал продажу акций Tesla в ноябре. На прошлой неделе он реализовал опционы примерно на 2 млн акций, получив за них около 2,5 млрд долларов США. Последовавшие за этим продажи еще двух порций акций стали результатом устроенного им голосования в Twitter. Бизнесмен спросил подписчиков, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla. Он назвал продажу акций единственным способом платить налоги.

Вчера, 15 ноября, бизнесмен объявил о готовности продать еще больше акций Tesla. Так он отреагировал на заявление конгрессмена Берни Сандерса с призывом к справедливому налогообложению сверхбогатых американцев. Илон Маск выступал против введения «налога на миллиардеров» в США.

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