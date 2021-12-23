Илон Маск продал акции Tesla на общую сумму в 15 млрд долларов

Основатель Tesla Илон Маск с начала ноября продал акции компании на общую сумму примерно в 15 млрд долларов CША.

Основатель Tesla Илон Маск с начала ноября продал акции компании на общую сумму примерно в 15 млрд долларов CША.

Как передает Report, это следует из биржевых документов.

В четверг Маск продал более 934 000 акций компании на сумму чуть более 1,2 млрд долларов. С момента объявления о продаже акций Tesla их общая сумма составила 15,1 млрд долларов.

Миллиардер начал продажу ценных бумаг 11 ноября, - тогда он продал 4,5 млн акций из своего пакета на общую сумму 5 млрд долларов. Общая сумма от продажи акций составляла 13,9 млрд долларов.

В прошлом месяце он написал в Twitter, что в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов. Поэтому он предложил продать 10% своих акций Tesla и заявил, что примет решение по результатам опроса интернет-пользователей, каким бы ни был этот результат. Более половины участников голосования (57,9%) высказались за продажу акций.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.