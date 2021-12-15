Илон Маск продал акции Tesla на 13 млрд долларов после опроса в Twitter

Основатель и руководитель компании Tesla Inc. Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании – накануне он продал акции еще на 900 млн долларов США.

Основатель и руководитель компании Tesla Inc. Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании – накануне он продал акции еще на 900 млн долларов США.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Согласно документам, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, Маск продал еще 934,09 тыс. акций Tesla примерно за 906,49 млн долларов США.

Он также реализовал опционы на покупку 2,13 млн акций по цене 6,24 доллара США за штуку.

В конце прошлой недели Маск продал аналогичный пакет акций, который на тот момент стоил около 1 млрд доллара США.

В целом с 8 ноября, когда Маск инициировал опрос в Twitter, пообещав продать принадлежащие ему 10% акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он реализовал уже около 12 млн акций на общую сумму 12,7 млрд долларов США.

До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в 200 млрд долларов США, а 10% от нее (около 17 млн ​​акций) – почти в 21 млрд долларов США.

Акции Tesla в понедельник подешевели на 5% – до 966,41 доллара США за штуку.