Илон Маск предлагал Apple купить Tesla

Тим Кук отказался от встречи

Основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что предлагал Apple купить свою компанию, но переговоры не состоялись.

Как передает Report, об этом Маск написал в Twitter.

"В самые тяжелые дни во время разработки нашей программы Model 3 я обращался к Тиму Куку с предложением обсудить возможность того, чтобы Apple купила Tesla (за одну десятую нашей текущей стоимости), но он отказался от встречи", - написал Маск.

Проблемы с выпуском седанов Model 3 возникли в 2018 году. Tesla долго не могла вывести производство этой модели на полную мощность из-за отсутствия необходимого оборудования. Это привело к существенному росту расходов компании, сообщает Интерфакс.

Слухи о возможном сотрудничестве Apple и Tesla неоднократно возникали в Кремниевой долине. В ходе заседания акционеров Apple один из инвесторов сказал Куку, что хотел бы, чтобы компания приобрела Tesla, все рассмеялись, писала The Wall Street Journal.

Ранее на этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Apple продвинулась вперед в разработке самоуправляемых автомобилей и планирует к 2024 году выпустить пассажирский автомобиль с использованием собственной прорывной технологии производства аккумуляторных батарей.

"Странно, если это правда", - написал Маск об автомобиле Apple.

Бренд Tesla выстроен вокруг производства высокотехнологичных автомобилей и обещаний скорого внедрения технологий самоуправляемых автомобилей. Появление самоуправляемого электромобиля от Apple может означать для Tesla более жесткую конкуренцию по сравнению с традиционными автопроизводителями, пишет WSJ.

Apple начала работу над проектом разработки собственного автомобиля - Project Titan - в 2014 году, о чем стало известно в начале 2015 года. Руководителем проекта является Даг Филд, давний топ-менеджер Apple, который оставлял компанию на пять лет ради работы в Tesla, где он курировал разработку Model 3. В 2018 году Филд вернулся в Apple и начал работать в компании над проектом автомобиля.

Отметим, что Илон Маск владеет приблизительно 21% акций Tesla. Капитализация компании составляет около 600 млрд долларов США (против 100 млрд долларов США в начале года). Apple — крупнейшая по капитализации компании в США. С начала года капитализация компании выросла более чем на 70% и составляет около 2 трлн долларов США.