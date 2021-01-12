Илон Маск перестал быть самым богатым человеком мира

При этом он сохрани свое лидерство в рейтинге Bloomberg Billionaires Index

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покинул первое место рейтинга богатейших людей планеты журнала Forbes, при этом сохранив свое лидерство в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемом агентством Bloomberg.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным Forbes Real-Time, состояние Маска, сократившись за день на 13,5 миллиарда миллиарда долларов США, составило 176,2 миллиарда долларов США. Он опустился на второе место, уступив лидерство в рейтинге основателю Amazon Джеффу Безосу, чей капитал оценили в 182,1 миллиарда долларов США.

Днем ранее основные американские фондовые индексы снизились, при этом акции Tesla подешевели сразу на 7,8 процента, до 811,19 доллара США. А это основа благосостояния Маска.

На третьей строчке рейтинга Forbes находится президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (154,6 миллиарда долларов США), четвертое место занял основатель Microsoft Билл Гейтс (121,4 миллиарда долларов США). Пятая строчка досталась основателю Facebook Марку Цукербергу с состоянием в 94 миллиарда долларов США.

В то же время BBI оценил капитал основателя Tesla в 194 миллиарда долларов США (снижение за день на 15,6 миллиарда долларов США), а состояние Безоса — 183 миллиарда долларов США (снижение на 3,65 миллиарда долларов США), бизнесмены заняли в рейтинге первое и второе места соответственно.