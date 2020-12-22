Илон Маск опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей

Forbes оценивает состояние предпринимателя в 144,7 млрд долларов США

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей мира, составляемом журналом Forbes .

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на данный момент Forbes оценивает состояние предпринимателя в 144,7 млрд долларов США. Вечером в понедельник 49-летний Маск уступил вторую строчку рейтинга гендиректору французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно, чье состояние оценивается в 144,9 млрд долларов США. Богатейшим человеком на Земле уже третий год остается глава корпорации Amazon Джефф Безос, владеющий 187 млрд долларов . Четвертое место с состоянием 119,9 млрд долларов США теперь занимает один из основателей Microsoft Билл Гейтс, на пятом месте находится глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, достигает 100,2 млрд долларов США.

При этом Маск по-прежнему сохраняет вторую строчку в рейтинге наиболее состоятельных людей планеты по версии агентства Bloomberg . По его данным, состояние американца составляет на сегодняшний день 157 млрд долларов США.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors'r, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.