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Илон Маск официально стал бездомным

Илон Маск официально стал бездомным Основатель и генеральный директор компании Space X Илон Маск официально стал бездомным после продажи калифорнийской виллы в Хиллсборо.
Бизнес
8 декабря 2021 г. 14:40
Илон Маск официально стал бездомным

Основатель и генеральный директор компании Space X Илон Маск официально стал бездомным после продажи калифорнийской виллы в Хиллсборо.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Миллиардер передал ее неназванному покупателю за 32 млн долларов США. Эта вилла площадью 19 гектаров была его "последним домом", поскольку другие владения в штате он продал ранее.

До этого Маск обещал избавиться от всего недвижимого имущества.

Столетнее поместье, известное как Guignécourt, имело яркую историю еще до Маска. Его построил в 1912 году французский граф Кристиан де Гинье, который женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времен "золотой лихорадки".

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