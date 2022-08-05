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Илон Маск объявил о повышении цен на электровнедорожник Tesla Cybertruck

Илон Маск объявил о повышении цен на электровнедорожник Tesla Cybertruck Во время ежегодного собрания акционеров Tesla Илон Маск заявил, что на старте продаж футуристичный пикап Cybertruck не будет продаваться по заявленной ранее цене в 39 990 долларов США.
Бизнес
5 августа 2022 г. 23:32
Илон Маск объявил о повышении цен на электровнедорожник Tesla Cybertruck

Во время ежегодного собрания акционеров Tesla Илон Маск заявил, что на старте продаж футуристичный пикап Cybertruck не будет продаваться по заявленной ранее цене в 39 990 долларов США.

Как передает Report, сообщение об этом появилось на сайте издания PC Mag.

"Он [Cybertruck] был представлен в 2019 году. С тех пор многое изменилось, поэтому характеристики и цены на автомобиль будут другими… Ненавижу сообщать плохие новости, но, я думаю, что в 2019 году невозможно было предвидеть ту инфляцию и другие проблемы, которые мы видим сейчас", - заявил глава Tesla.

Из слов Маска очевидно, что ценник Cybertruck на старте продаж окажется выше заявленных в 2019 году 39 990 долларов США. При этом миллиардер не стал предполагать, как именно изменится стоимость автомобиля.

Cybertruck – это электровнедорожник в футуристичном дизайне, представленный компанией Tesla в 2019 году. В рамках презентации Илон Маск заявил, что модель пикапа с одним двигателем будет стоить 39 990 долларов, с двумя двигателями – 49 900, с тремя – 69 990. Также была анонсирована дополнительная опция в виде системы автономного вождения, за которую покупателям придется доплатить еще 7 000 долларов.

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