Илон Маск может стать триллионером именно благодаря SpaceX.
Как передает Report со ссылкой на Interfax, об этом написал в своей заметке аналитик Morgan Stanley Адам Джонас.
Аналитик полагает, что хоть Маск в начале этого года стал самым богатым человеком во многом благодаря Tesla, однако именно SpaceX увеличит состояние Маска до 1 трлн долларов.
Джонас обращает внимание на то, что SpaceX представляет собой много маленьких компаний, сосредоточенных в одной и охватывающих различные сферы, среди которых космическая инфраструктура, наблюдение Земли и исследования дальнего космоса. При этом самым крупным подразделением SpaceX является подразделение спутниковой связи Starlink.