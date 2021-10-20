Илон Маск может стать триллионером именно благодаря SpaceX

Илон Маск может стать триллионером именно благодаря SpaceX.

Илон Маск может стать триллионером именно благодаря SpaceX.

Как передает Report со ссылкой на Interfax, об этом написал в своей заметке аналитик Morgan Stanley Адам Джонас.

Аналитик полагает, что хоть Маск в начале этого года стал самым богатым человеком во многом благодаря Tesla, однако именно SpaceX увеличит состояние Маска до 1 трлн долларов.

Джонас обращает внимание на то, что SpaceX представляет собой много маленьких компаний, сосредоточенных в одной и охватывающих различные сферы, среди которых космическая инфраструктура, наблюдение Земли и исследования дальнего космоса. При этом самым крупным подразделением SpaceX является подразделение спутниковой связи Starlink.