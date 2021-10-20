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Илон Маск может стать триллионером именно благодаря SpaceX

Илон Маск может стать триллионером именно благодаря SpaceX Илон Маск может стать триллионером именно благодаря SpaceX.
Бизнес
20 октября 2021 г. 21:00
Илон Маск может стать триллионером именно благодаря SpaceX

Илон Маск может стать триллионером именно благодаря SpaceX.

Как передает Report со ссылкой на Interfax, об этом написал в своей заметке аналитик Morgan Stanley Адам Джонас.

Аналитик полагает, что хоть Маск в начале этого года стал самым богатым человеком во многом благодаря Tesla, однако именно SpaceX увеличит состояние Маска до 1 трлн долларов.

Джонас обращает внимание на то, что SpaceX представляет собой много маленьких компаний, сосредоточенных в одной и охватывающих различные сферы, среди которых космическая инфраструктура, наблюдение Земли и исследования дальнего космоса. При этом самым крупным подразделением SpaceX является подразделение спутниковой связи Starlink.

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