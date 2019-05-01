Ильхам Алиев: В последние 15 лет в мире не было второй страны, развивавшейся в экономическом отношении как Азербайджан

В январе нынешнего года при обсуждении итогов 2018 года я выразил уверенность в том, что 2019 год будет успешным для нашей страны. После прошлогодних президентских выборов мы вступили в новый этап реформ. Накануне президентских выборов были анонсированы реформы и предприняты очень серьезные шаги по их целенаправленному осуществлению, проведена подготовительная работа.

Как передает Report, эти слова сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.

«Достигнутые в первом квартале нынешнего года социальные и экономические результаты свидетельствуют о том, что мы находимся на правильном пути, альтернативы реформам нет. В последние годы на различных этапах проводились реформы, в результате которых наша страна развивалась. В последние 15 лет в мире не было второй страны, развивавшейся в экономическом отношении так, как Азербайджан. В нашей стране были реализованы крупные инфраструктурные проекты, улучшилось благосостояние людей, создана прочная основа для дальнейшего развития республики», - сказал глава государства.