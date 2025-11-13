Ильхам Алиев: В Азербайджане зарегистрировано около 120 коммерческих организаций с узбекскими инвестициями

На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано около 120 коммерческих организаций с узбекскими инвестициями, которые успешно функционируют в различных секторах экономики: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и сфере услуг.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (UzA).

"Динамика торгово-экономического сотрудничества вызывает полное удовлетворение и способствует повышению его уровня. Обе стороны прилагают значительные усилия для расширения взаимного сотрудничества, инициируют новые проекты и придают особое значение реализации совместных инициатив", - отметил глава государства.

Президент Алиев также сообщил, что торговля между Азербайджаном и Узбекистаном развивается стремительными темпами: "Так, в 2024 году товарооборот составил $252 млн, а за период с января по сентябрь 2025 года этот показатель вырос на 87,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $319 млн".