Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Ильхам Алиев: В Азербайджане зарегистрировано около 120 коммерческих организаций с узбекскими инвестициями

    Бизнес
    • 13 ноября, 2025
    • 16:02
    Ильхам Алиев: В Азербайджане зарегистрировано около 120 коммерческих организаций с узбекскими инвестициями

    На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано около 120 коммерческих организаций с узбекскими инвестициями, которые успешно функционируют в различных секторах экономики: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и сфере услуг.

    Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (UzA).

    "Динамика торгово-экономического сотрудничества вызывает полное удовлетворение и способствует повышению его уровня. Обе стороны прилагают значительные усилия для расширения взаимного сотрудничества, инициируют новые проекты и придают особое значение реализации совместных инициатив", - отметил глава государства.

    Президент Алиев также сообщил, что торговля между Азербайджаном и Узбекистаном развивается стремительными темпами: "Так, в 2024 году товарооборот составил $252 млн, а за период с января по сентябрь 2025 года этот показатель вырос на 87,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $319 млн".

    Азербайджан Узбекистан Ильхам Алиев торговля компании
    Azərbaycan Prezidenti: "Ölkəmizdə 120 Özbəkistan investisiyalı kommersiya təşkilatı var"

    Последние новости

    16:46

    Суд ЕС запретил продавать безалкогольный джин на территории объединения

    Это интересно
    16:45

    В Баку ремонтируются эскалаторы на подземных и надземных пешеходных переходах

    Инфраструктура
    16:44

    В Общине Западного Азербайджана создана спецкомиссия

    Внутренняя политика
    16:44
    Фото

    Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    16:38

    Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много лет

    Здоровье
    16:35
    Фото

    Южная Корея пожертвовала гянджинской больнице медоборудование на $350 тысяч

    Здоровье
    16:34

    Посол: Баку и Сеул будут сотрудничать в ряде сфер

    Внешняя политика
    16:34

    В Азербайджане задержаны администраторы тг-каналов, продававшие детскую порнографию

    Происшествия
    16:29

    Курсант Московского университета МВД совершил суицид

    В регионе
    Лента новостей