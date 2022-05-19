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Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов

Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов "В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов".
Бизнес
19 мая 2022 г. 01:22
Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов
Ильхам Алиев

"В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

"Мы довольны прямыми иностранными инвестициями, которые исчисляются десятками миллиардов. Очень важна также диверсификация инвестиционного портфеля зарубежных компаний. Если в первое время наших инвестиционных программ инвестиции вкладывались в основном в нефтегазовый сектор, то сегодня мы видим прямые иностранные инвестиции в области возобновляемой энергии. В начале нынешнего года с инвесторами были подписаны два крупных контракта на строительство солнечной и ветряной электростанций мощностью 470 мегаватт, что является показателем благоприятной инвестиционной среды", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanda biznes mühiti investorlar üçün əlverişlidir"

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