Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов

"В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов".

"В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

"Мы довольны прямыми иностранными инвестициями, которые исчисляются десятками миллиардов. Очень важна также диверсификация инвестиционного портфеля зарубежных компаний. Если в первое время наших инвестиционных программ инвестиции вкладывались в основном в нефтегазовый сектор, то сегодня мы видим прямые иностранные инвестиции в области возобновляемой энергии. В начале нынешнего года с инвесторами были подписаны два крупных контракта на строительство солнечной и ветряной электростанций мощностью 470 мегаватт, что является показателем благоприятной инвестиционной среды", - сказал Ильхам Алиев.