О нас

Ильхам Алиев: Сотрудничество со странами Персидского залива - один из приоритетов внешней политики Азербайджана

Ильхам Алиев: Сотрудничество со странами Персидского залива - один из приоритетов внешней политики Азербайджана Ильхам Алиев: Сотрудничество со странами Персидского залива - один из главных приоритетов внешней политики
Бизнес
27 августа 2025 г. 10:37
Ильхам Алиев: Сотрудничество со странами Персидского залива - один из приоритетов внешней политики Азербайджана

Сотрудничество со странами Персидского залива является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан активно взаимодействует со странами Персидского залива в сфере возобновляемой энергетики.

"К 2030 году, опять же, основываясь на подписанных контрактах и инвестициях, в первую очередь, из ОАЭ, Саудовской Аравии и Китая, мы планируем производить шесть гигаватт солнечной и ветровой энергии. Плюс мы активно строим гидроэлектростанции в Карабахе; на сегодня мощность построенных станций составляет почти 300 МВт", - сказал он.

По словам президента, это важная составляющая отношений Азербайджана со странами Персидского залива. "Потому что у нас есть ископаемое топливо и ведется активная работа в области возобновляемых энергоресурсов. Вместе мы можем осуществить еще много хороших проектов. Кстати, ADNOC, которая является очень важной энергетической компанией ОАЭ, стала пайщиком одного из наших крупнейших газовых месторождений на Каспии. В то же время наша государственная компания SOCAR стала акционером одного из проектов по разработке нефтяных месторождений в ОАЭ", - сказал он.

Президент добавил, что сейчас Азербайджан активно расширяет инвестиционный портфель.

"Политические отношения (со странами Персидского залива - ред.) превосходны. Поэтому мы концентрируемся на практических инвестиционных проектах в энергетике и не только – в индустрии гостеприимства, сферах туризма, сельского хозяйства. Много проектов находится в стадии разработки. Например, одна из ведущих компаний Саудовской Аравии была выбрана нами в качестве партнера по строительству опреснительной установки здесь, на берегу Каспийского моря. Это создаст много возможностей для развития сельского хозяйства, а также для населения. Так что это большая часть нашей внешнеполитической программы, я бы сказал, один из главных приоритетов нашего внешнеполитического сотрудничества со странами Персидского залива", - сказал глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Cooperation with Persian Gulf countries - one of priorities of Azerbaijan's foreign policy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Körfəz ölkələrilə əməkdaşlıq xarici siyasətimizin başlıca prioritetlərindəndir"

Самое читаемое

В Дагестане произошло сильное землетрясение
В Дагестане произошло сильное землетрясение
27 августа 2025 г. 00:40
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Разрушений после взрыва газа в Кяльбаджаре нет, четверо получили легкие ранения
Разрушений после взрыва газа в Кяльбаджаре нет, четверо получили легкие ранения
26 августа 2025 г. 23:53
Глава МИД: Отмена 907-й поправки знаменует новый этап сотрудничества Азербайджана и США
Глава МИД: Отмена 907-й поправки знаменует новый этап сотрудничества Азербайджана и США
26 августа 2025 г. 15:43
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi