Ильхам Алиев: Сотрудничество со странами Персидского залива - один из приоритетов внешней политики Азербайджана

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан активно взаимодействует со странами Персидского залива в сфере возобновляемой энергетики.

"К 2030 году, опять же, основываясь на подписанных контрактах и инвестициях, в первую очередь, из ОАЭ, Саудовской Аравии и Китая, мы планируем производить шесть гигаватт солнечной и ветровой энергии. Плюс мы активно строим гидроэлектростанции в Карабахе; на сегодня мощность построенных станций составляет почти 300 МВт", - сказал он.

По словам президента, это важная составляющая отношений Азербайджана со странами Персидского залива. "Потому что у нас есть ископаемое топливо и ведется активная работа в области возобновляемых энергоресурсов. Вместе мы можем осуществить еще много хороших проектов. Кстати, ADNOC, которая является очень важной энергетической компанией ОАЭ, стала пайщиком одного из наших крупнейших газовых месторождений на Каспии. В то же время наша государственная компания SOCAR стала акционером одного из проектов по разработке нефтяных месторождений в ОАЭ", - сказал он.

Президент добавил, что сейчас Азербайджан активно расширяет инвестиционный портфель.

"Политические отношения (со странами Персидского залива - ред.) превосходны. Поэтому мы концентрируемся на практических инвестиционных проектах в энергетике и не только – в индустрии гостеприимства, сферах туризма, сельского хозяйства. Много проектов находится в стадии разработки. Например, одна из ведущих компаний Саудовской Аравии была выбрана нами в качестве партнера по строительству опреснительной установки здесь, на берегу Каспийского моря. Это создаст много возможностей для развития сельского хозяйства, а также для населения. Так что это большая часть нашей внешнеполитической программы, я бы сказал, один из главных приоритетов нашего внешнеполитического сотрудничества со странами Персидского залива", - сказал глава государства.