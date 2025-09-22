Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 10:33
    Ильхам Алиев: С запуском Зангезурского коридора увеличится объем грузоперевозок

    В результате применения передовых идей, механизмов государственно-частного партнерства и проведенных реформ доля частного сектора в экономике сохранилась на уровне 81,4%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025) в Баку.

    Глава государства отметил, что устойчивое развитие экономики повысило благосостояние населения и увеличило финансовую мощь страны:

    "В 2025 году по сравнению с 2017 годом доходы государственного бюджета увеличились в 2,4 раза, стратегические валютные резервы - в 1,9 раза, а соотношение внешнего долга государства к валовому внутреннему продукту снизилось до 6,5%, став одним из самых низких показателей в мире".

    Президент заявил, что выгодное географическое положение Азербайджана превращает страну в стратегический центр региональной экономической политики.

    "Объем транзитных грузоперевозок по Среднему коридору растет из года в год. В ближайшие годы, особенно с запуском Зангезурского коридора, ожидается дальнейшее увеличение этого показателя. Созданная в стране современная инфраструктура, в том числе Бакинский Международный морской торговый порт, Свободная экономическая зона "Алят" и современная железнодорожная инфраструктура предлагают инвесторам прямой доступ к глобальным рынкам и высокую транзитную эффективность. В то же время специальные экономические зоны, современная транспортная и цифровая инфраструктура представляют собой готовые платформы для производства, логистики, возобновляемой энергии, цифровых услуг и сельского хозяйства".

    Ильхам Алиев AIIF-2025 Зангезурский коридор
