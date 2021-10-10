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Ильхам Алиев пригласил в Ходжавенд азербайджанских и иностранных инвесторов

Ильхам Алиев пригласил в Ходжавенд азербайджанских и иностранных инвесторов "Здесь расположены исторические памятники, мосты, а также знаменитая Азыхская пещера, Тагларская пещера. Армяне пытались арменизировать и Азыхскую пещеру. Они дошли до такой степени абсурда, что заявляли: в Азыхской пещере жили армяне. Не знаешь, смеяться
Бизнес
10 октября 2021 г. 13:21
Ильхам Алиев пригласил в Ходжавенд азербайджанских и иностранных инвесторов

"Здесь расположены исторические памятники, мосты, а также знаменитая Азыхская пещера, Тагларская пещера. Армяне пытались арменизировать и Азыхскую пещеру. Они дошли до такой степени абсурда, что заявляли: в Азыхской пещере жили армяне. Не знаешь, смеяться или что еще делать".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

Глава государства отметил, что именно азербайджанские археологи обнаружили Азыхскую пещеру.

"Они провели большую исследовательскую работу. Армяне просто ради пропаганды привозили сюда ученых из нескольких стран мира и устраивали шоу. Они, можно сказать, нанесли большой ущерб пещере. Во время предыдущей поездки сюда я поднялся до входа в пещеру. Для строительства в этих богатых историческими памятниками местах туристических центров, отелей я хочу пригласить и азербайджанских и иностранных инвесторов. Потому что в мире очень мало таких красивых и живописных мест, как Ходжавенд, поселок Гадрут.

Армяне вырубили наши леса в Кяльбаджаре, Лачине и других местах. В Кяльбаджарском, Лачинском, Зангиланском районах полностью уничтожены, вырублены, сожжены около 60 тысяч гектаров лесных угодий, то же самое и в Джебраиле, но не здесь. Поэтому природа здесь, можно сказать, осталась нетронутой. К тому же, здесь фактически не было населения. Так что мы должны сохранить девственную природу этого региона. После возвращения сюда граждане должны в первую очередь сами уделять внимание охране этой природы. Государство тоже, конечно, будет выполнять свои обязанности.

У нас очень большие планы, связанные с дальнейшим развитием Ходжавендского района, поселка Гадрут. Сегодня мы приступили к реализации этих планов. Сегодня ходжавендцы приехали на родную землю, отныне такие поездки будут осуществляться чаще", - сказал президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev azərbaycanlı və xarici investorlara çağırış edib

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