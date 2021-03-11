Ильхам Алиев: Наша основная цель - продолжить диверсификацию нашей экономики

«Рад возможности побеседовать с вами о наших планах на будущее. Конечно, вам известно, что из-за пандемии нам приходится использовать возможность встречи посредством видеоконференции. Прежде всего, хочу выразить признательность за внимание банка к Азербай

«Рад возможности побеседовать с вами о наших планах на будущее. Конечно, вам известно, что из-за пандемии нам приходится использовать возможность встречи посредством видеоконференции. Прежде всего, хочу выразить признательность за внимание банка к Азербайджану. Считаю, что в последние почти 30 лет мы наладили прочные партнерские связи. Банк поддерживал нас в трансформации страны, диверсификации нашей экономики. Это отчетливо демонстрирует финансирование наших проектов на сумму более 3 миллиардов евро. Важное значение представляет и то, что половину этого портфеля в настоящее время составляют средства, направленные в частный сектор. Это тоже хороший показатель нашего сотрудничества».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема нового президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и других представителей руководства банка.

«Что касается инфраструктурных проектов, осуществляемых нашими государственными компаниями, то можно сказать, что все они завершились. Мне сообщили, что 12 из имеющихся у нас 13 проектов успешно завершены, а последний находится на стадии завершения. Я также признателен за поддержку Европейским банком реконструкции и развития наших энергетических проектов, в частности, Южного газового коридора, его последней стадии – ТАР, профинансированной Европейским банком реконструкции и развития на сумму 1 миллиард евро. Как вам известно, в последний день минувшего года мы отметили открытие ТАР и Южного газового коридора. Это стало действительно историческим достижением, изменившим энергетическую карту Евразии. Как вам известно, в настоящее время наша основная цель - продолжить диверсификацию нашей экономики. Считаю, что, в частности, результаты нынешнего и прошлого года, несмотря на пандемию, - весьма обнадеживающие. Несмотря на определенное снижение в валовом внутреннем продукте, в неэнергетической промышленности у нас наблюдается рост. За два месяца этот рост превысил 12 процентов. Таким образом, это – хороший показатель диверсификации нашей промышленности. Мы добились направления средств, накопленных от реализации нефти, на поддержку частного сектора, промышленного потенциала, и 12-процентный рост в неэнергетической промышленности действительно является знаменательным событием», - сказал глава государства.