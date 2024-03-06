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Ильхам Алиев: Мы увидим еще больший рост взаимной торговли с Россией

Ильхам Алиев: Мы увидим еще больший рост взаимной торговли с Россией "Что касается торгово-экономической сферы, также считаю, что результаты вполне удовлетворительные, рост более 17 процентов. Думаю, что хороший показатель".
Бизнес
6 марта 2024 г. 18:13
Ильхам Алиев: Мы увидим еще больший рост взаимной торговли с Россией

"Что касается торгово-экономической сферы, также считаю, что результаты вполне удовлетворительные, рост более 17 процентов. Думаю, что хороший показатель".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

"Мы уже приближаемся к отметке 4,5 миллиарда долларов. Но естественно, что это не предел. Уверен, что в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты во время визита, в следующем году, да и в этом году, по итогам этого года, мы увидим еще больший рост взаимной торговли.

Рад, что реализуются проекты промышленной кооперации. Это относительно новая сфера нашего сотрудничества. Российские компании в Азербайджане создают новые производства, сервисные центры, и все это также способствует более полному сотрудничеству в промышленной сфере.

По сельскому хозяйству - я смотрел материалы перед вашим визитом - мы друг друга дополняем. То, что нам нужно, мы приобретаем у вас и в обратном направлении. Также рады тому, что значительный рост поставок азербайджанской сельхозпродукции на российский рынок, как мы и договаривались, продолжается успешно", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Rusiya ilə iqtisadi-ticari sahəsində 17 %-lik artım var”

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