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Ильхам Алиев: Коридор Север-Юг уже работает в большом объеме

Ильхам Алиев: Коридор Север-Юг уже работает в большом объеме «Товарооборот за первые полгода вырос. Это очень важно, поскольку у нас падение было в прошлом году более 10 процентов. Также активно наращиваем сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений».
Бизнес
20 июля 2021 г. 22:58
Ильхам Алиев: Коридор Север-Юг уже работает в большом объеме
Ильхам Алиев

«Товарооборот за первые полгода вырос. Это очень важно, поскольку у нас падение было в прошлом году более 10 процентов. Также активно наращиваем сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Мне дали информацию, что по транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов где-то на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Так что коридор уже работает, можно сказать, в большом объеме», - сказал президент Ильхам Алиев.

Поблагодарив за помощь в борьбе с коронавирусом глава государства сказал: «Мы уже получили из России более 200 тыс доз «Спутник V», и еще ожидаются поставки. Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность и, конечно, также очень трудно, наверное, успеть обеспечить всех. Но как друзья, как партнеры я еще раз хочу выразить благодарность, что мы в первых рядах среди получателей вакцины».

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi üzrə keçənilki ilə müqayisədə təqribən 20 faiz çox yük daşınıb

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