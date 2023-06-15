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Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан приложат все усилия для расширения взаимной торговли

Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан приложат все усилия для расширения взаимной торговли Азербайджан и Пакистан будут прилагать все усилия для расширения взаимной торговли.
Бизнес
15 июня 2023 г. 13:45
Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан приложат все усилия для расширения взаимной торговли

Азербайджан и Пакистан будут прилагать все усилия для расширения взаимной торговли.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Шагом к этому будет подписание Меморандума о взаимопонимании, чтобы начать работу над этим и над списком товаров, которые будут включены в список преференциальной торговли между нашими странами", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил наличие больших возможностей в области энергетики, будь то проекты по ископаемому топливу или проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Pakistanla ticarətimizin həcmini artırmaq üçün anlaşma memorandumu imzalayacağıq"

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