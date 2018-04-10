Ильхам Алиев: Предприниматели ленятся даже вывозить за рубеж выращенную продукцию

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Предпринимателей надо поддерживать, а также указывать им путь. Зачастую они демонстрируют пассивность, не проявляют инициативы, ленятся даже вывозить за рубеж выращенную продукцию. Ждут, чтобы кто-то пришел, постучался к ним и купил их продукцию. Они сами должны искать рынки, подписывать контракты, налаживать контакты".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

"Если бы мы ждали, что кто-то придет и сделает это за нас, какой-то инвестор придет и вложит деньги, то все это было бы невозможным. Даже на телевидении зарубежных стран мы за счет государства рекламируем сельскохозяйственную продукцию. Они и этого не делают. Пусть хоть сейчас начнут действовать. Государство прилагает столько усилий, оказывает поддержку, выделяет средства, оказывает политическую поддержку. Поэтому если бы мы не приступили к этой работе, то сегодня ничего этого не было бы, не были вложены 2,8 миллиарда долларов, 2,3 миллиарда манатов, не выросло бы так сельскохозяйственное производство, не было бы создано такое количество рабочих мест, только в хлопководстве не были бы обеспечены работой 200 тысяч человек. Вот реальные результаты принятых нами решений", - отметил глава государства.