Ильхам Алиев: На портал "Азэкспорт" порой поступают такие заказы, которые мы не можем полностью выполнить

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Заказы, поступающие на портал «Азэкспорт», на самом деле являются очень важным средством для маркетинга".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

"Раньше у нас не было возможностей для проведения маркетинга на внешних рынках. Эта работа чаще проводилась очень стихийно. Однако значение портала «Азэкспорт» в том, что и местные производители размещают на этом сайте сведения о своей продукции, и поступают заказы из-за рубежа. Проводя анализ, мы видим, что порой поступают такие заказы, которые мы не можем полностью выполнить. Это указывает государственным структурам и предпринимателям путь – данные сферы требуют развития. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы промышленность по переработке сельскохозяйственной продукции развивалась более высокими темпами. Нынешнее развитие не может нас устроить", - сказал он.

По его словам, хотя в последнее время были введены в строй многочисленные заводы по производству консервов и соков, это не отражает потенциал страны:

"Однако было бы хорошо, если бы продукция теплиц, которые будут созданы на 400 гектарах, ее часть, лучше большая часть, перерабатывалась в Азербайджане и экспортировалась. Сейчас среди сельскохозяйственной продукции наибольший доход приносит экспорт помидоров. Но если здесь будут созданы новые перерабатывающие предприятия, то мы сможем экспортировать готовую продукцию, а на готовую продукцию есть больший спрос и меньше конкуренции. Поэтому считаю, что мы должны наращивать усилия в области переработки сельскохозяйственной продукции. В последнее время мы больше отдавали предпочтение производству, предоставлялись кредиты. С этого года необходимо составить очень серьезный конкретный план – в каких регионах какие перерабатывающие предприятия, заводы по производству консервов и соков открыть".

"В последнее время предприниматели, учитывая нашу рекомендацию, уделяют большое внимание маслиноводству, разбиваются новые сады, государство оказывает помощь, прокладывает водные линии. Это тоже будет нашей прекрасной продукцией экспортной направленности. На мировых рынках есть большой спрос на оливковое масло. Всего несколько стран в мире производят это масло. Азербайджан тоже должен занять место среди них, обеспечивать внутренний рынок, а также экспортировать", - сказал президент.

По его словам, в стране расширяются фруктовые сады:

"Состоялось несколько совещаний по развитию чаеводства, рисоводства, фундуководства, коконоводства, цитрусового плодоводства, табаководства и других отраслей. Хочу привести некоторые цифры, чтобы граждане знали, какую пользу приносит проводимая работа. Табаководство. Если в 2015 году табак был посеян на площади 1300 гектаров, то в 2018 году она достигнет 3300 гектаров. Сегодня мы экспортируем табак. Это – продукция экспортной направленности. Фермеры хорошо зарабатывают. В настоящее время государство закупает сушильные камеры. Строящаяся в Азербайджане сигаретная фабрика также будет приобретать этот табак, производить и экспортировать сигареты, сократит зависимость от импорта. Производство коконов. Если в 2015 году было заготовлено 240 килограммов коконов, то в 2017 году эта цифра достигла 240 тонн. В этом году мы ожидаем примерно 450-500 тонн коконов. В первую очередь, для меня это тоже является социальным проектом, так как червоводы за короткий срок - 30-40 дней зарабатывают крупные средства, а на Шекинском шелкокомбинате работой обеспечиваются сотни людей. Если в этом году мы заготовим 450-500 тонн коконов, то, уверен, Шекинский шелкокомбинат, возможно, круглый год будет непрерывно работать, и сырья будет достаточно. Сотни людей обеспечиваются в Шеки работой и многие районы зарабатывают деньги".

Президент в своем выступлении затронул также отрасль фундуководства:

"Как вам известно, фундуководство является для нас традиционной отраслью и вторым после экспорта помидоров сектором в сельском хозяйстве, приносящим валюту. Здесь мы тоже провели очень серьезную работу. Мы приступили к ней в 2015 году, а в 2016 году площадь фундуковых садов была доведена до 40 тысяч гектаров. А в этом году площадь фундуковых садов будет доведена до 67 тысяч гектаров. То есть посмотрите, насколько мы расширили площадь фундуковых садов. Это станет источником большого дохода для фермеров, принесет валюту нашей стране. Но и это не предел. Уверен, что в следующем году мы достигнем установленной мною в свое время цифры, потому что в нынешнем и в следующем году новые фундуковые сады будут разбиты на 16 тысячах гектарах. Таким образом, фундук будет выращиваться в Азербайджане на площади более 80 тысяч гектаров, и мы можем войти в тройку стран мира по производству фундука".