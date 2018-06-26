Ильхам Алиев: Мы живем за свой счет, и ниоткуда не получаем помощи

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "За последние 15 лет не было страны развивающейся в экономической сфере так же, как Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал на торжественном военном параде на площади Азадлыг в Баку.

"Наша экономика выросла в 3,2 раза. Сегодня Азербайджан по своему экономическому потенциалу чувствует себя очень спокойно. В рейтингах всех международных организаций Азербайджан занимает ведущее место, среди развивающихся стран по динамике развития страна находится на 3-м месте. Мы живем за свой счет и ниоткуда не получаем помощи. В этом нет необходимости. Средства, заработанные за счет своего труда мы направляем на стоящие перед страной цели. Среди них строительство армии занимает первое место", - отметил президент.