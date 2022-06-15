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IKEA продаст все четыре фабрики в России

IKEA продаст все четыре фабрики в России IKEA заявила о намерении продать четыре фабрики в России и оставить розничный бизнес в стране на паузе. Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении компании.
Бизнес
15 июня 2022 г. 15:35
IKEA продаст все четыре фабрики в России

IKEA заявила о намерении продать четыре фабрики в России и оставить розничный бизнес в стране на паузе. Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении компании.

"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний "Интер ИКЕА" и группа компаний "Ингка" приняли решение сократить масштаб бизнеса в России", – сказано в сообщении компании. Речь идет о фабриках в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

IKEA также сократит штат сотрудников на собственных производствах в России.

Кроме того, "Интер ИКЕА" начнет поиск новых владельцев для всех фабрик в РФ. Из-за ухода с российского рынка компания планирует организовать продажу остатков товаров для дома со складов.

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Версия на английском языке Swedish furniture company to sell 4 factories in Russia
Версия на азербайджанском языке İsveçin mebel şirkəti Rusiyadakı 4 fabrikini satır

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