IKEA продаст все четыре фабрики в России

IKEA заявила о намерении продать четыре фабрики в России и оставить розничный бизнес в стране на паузе. Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении компании.

IKEA заявила о намерении продать четыре фабрики в России и оставить розничный бизнес в стране на паузе. Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении компании.

"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний "Интер ИКЕА" и группа компаний "Ингка" приняли решение сократить масштаб бизнеса в России", – сказано в сообщении компании. Речь идет о фабриках в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

IKEA также сократит штат сотрудников на собственных производствах в России.

Кроме того, "Интер ИКЕА" начнет поиск новых владельцев для всех фабрик в РФ. Из-за ухода с российского рынка компания планирует организовать продажу остатков товаров для дома со складов.