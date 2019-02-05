IKEA начнёт сдавать свою мебель в аренду

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Шведская мебельная компания IKEA начнёт сдавать мебель в аренду.

Как передаёт Report со ссылкой на РБК, об этом в интервью газете Financial Times рассказал исполнительный директор Inter IKEA (владеет брендом IKEA) Торбьёрн Лёф.

Такая услуга вводится в рамках программы по повышению экологичности бизнеса. Первой страной, в которой IKEA опробует новую бизнес-модель, станет Швейцария. Уже с февраля 2019 года там можно будет взять в аренду несколько различных типов мебели.

За счёт запуска услуги аренды мебели шведский ритейлер планирует сократить своё влияние на окружающую среду.

Напомним, что в марте 2018 года стали известны подробности завещания основателя IKEA.