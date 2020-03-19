​IKEA из-за коронавируса закрывает магазины по всему миру

Шведская компания IKEA закрывает магазины по всему миру из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в релизе Ingka (материнской компании IKEA).

Компания закрывает все свои магазины в США, Канаде, Германии, Франции, Португалии, Польше, Нидерландах, Бельгии, Дании и Индии на неопределенный срок. Магазины в Австрии закрыты до 23 марта, в Чехии - до 24 марта, в Италии - до 25 марта, в Словакии и Испании - до 29 марта, а в Швейцарии - до 19 апреля.

Магазины в Венгрии продолжат работу, но время работы будет сокращено. В Китае магазины уже начали постепенно возобновлять работу и, по данным компании, закрытым остается только магазин в Ухане.

При этом компания отметила, что онлайн-покупки доступны в большинстве стран.