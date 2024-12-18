Ifo: Слабость экономики Германии стала хронической

Слабость немецкой экономики стала хронической, индекс делового климата упал до самого низкого уровня с мая 2020 года.

Слабость немецкой экономики стала хронической, индекс делового климата упал до самого низкого уровня с мая 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении мюнхенского Института экономических исследований Ifo.

Индекс делового климата Ifo в декабре снизился на 0,9 пункта, до 84,7 пункта. Это самое низкое значение с мая 2020 года. Экономисты ожидали небольших изменений на уровне 85,5 пункта. При этом компании настроены еще более пессимистично в отношении будущего. Тем не менее, их оценка текущей ситуации несколько улучшилась, подчеркнули в Ifo.

"Слабость германской экономики стала хронической," - прокомментировал результаты глава Ifo Клеменс Фюст.

Индекс делового климата Ifo подсчитывается на основе опроса около 9 тыс. предприятий Германии и считается основным показателем, описывающим конъюнктуру экономики ФРГ.

Экономика Германии переживает серьезный кризис. В ноябре инфляция в стране ускорилась, составив 2,2% в годовом исчислении. Уровень инфляции увеличивается второй месяц подряд. Эксперты Германского федерального банка (Бундесбанка) спрогнозировали сокращение ВВП страны на 0,2% в текущем году и лишь минимальный рост на 0,2% в 2025 году. Ранее Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста Германии в текущем году до 0,2%.