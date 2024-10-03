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ICE Futures Europe: Миру нужны действенные механизмы инвестиций в "зеленые" проекты

ICE Futures Europe: Миру нужны действенные механизмы инвестиций в "зеленые" проекты 18:37
Бизнес
3 октября 2024 г. 19:04
ICE Futures Europe: Миру нужны действенные механизмы инвестиций в зеленые проекты

В мире необходимо разработать действенные механизмы для привлечения инвестиций в "зеленые" проекты, а также ввести систему углеродного кредитования и сертификаты для возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, об этом заявил представитель крупнейшей биржи энергетических фьючерсов и опционов (ICE Futures Europe) со штаб-квартирой в Лондоне, Джордж фон Вальдбург в рамках Бакинской климатической недели.

По его словам, ежегодно в мире выбрасывается 40 млрд тонн углерода, и на 82% из них не назначена цена.

"Компании не несут никаких обязательств. Чтобы достичь нулевого уровня выбросов, отказаться от ископаемого топлива и проводить природоохранные работы, необходимо обязательно установить цену на углерод. Другими словами, мы должны инвестировать в чистые источники топлива", - добавил Вальдбург.

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Версия на азербайджанском языке "ICE Futures Europe": Dünyada yaşıl istiqamətlər üzrə investisiya qoyuluşu mexanizmləri qurulmalıdır

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