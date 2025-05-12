ICD и KOBİA обсудили привлечение прямых иностранных инвестиций в Азербайджан

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Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана провели переговоры по вопросам расширения сотрудничества в целях привлечения прямых иностранных инвестиций и поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как сообщает Report со ссылкой на ICD, на встрече стороны уделили основное внимание углублению партнерства, направленного на повышение конкурентоспособности МСП, расширение их доступа к финансированию и развитие механизмов государственной поддержки.

"Цель данной инициативы - стимулировать рост частного сектора за счет трансформационных программ, развития предпринимательства и активизации международного инвестиционного сотрудничества", - подчеркивает корпорация.

По словам представителей ICD, корпорация вносит вклад в формирование устойчивой и динамично развивающейся экономики Азербайджана, поддерживая проекты с высоким потенциалом роста и локального развития.

Переговоры прошли в рамках трехдневного визита делегации ICD в Азербайджан, который был посвящен активизации взаимодействия с представителями частного сектора. В его рамках состоялись встречи с Центральным банком Азербайджана (ЦБА), Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики и ОАО “Азербайджанская инвестиционная компания” (AIC).

Во время обсуждений с ЦБА был подчеркнут потенциал исламских финансовых инструментов, в частности сукука, для мобилизации ресурсов в поддержку частного сектора. ICD также выразила готовность предоставить финансовую и техническую помощь программам Фонда и AIC, нацеленным на развитие МСП.

Корпорация рассматривает возможности стратегических инвестиций в ключевые секторы экономики Азербайджана, включая горнодобывающую промышленность, строительство, цементное производство, хлопководство и промышленную переработку. Особое внимание уделяется перспективам совместных проектов в сферах добычи йода, солнечной энергетики, устойчивого строительства и переработки сельхозпродукции.