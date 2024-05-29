Вице-премьер: Беларусь и Азербайджан к 2030 году существенно нарастят объем взаимной торговли

Азербайджан и Беларусь к 2030 году поэтапно доведут объем взаимной торговли до 1 млрд долларов США.

Азербайджан и Беларусь к 2030 году поэтапно доведут объем взаимной торговли до 1 млрд долларов США.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на госагенство “БЕЛТА”, заявил вице-премьер-министр Беларуси Игорь Петришенко на мероприятии, посвященном Дню независимости Азербайджана 28 мая.

“Две страны договорились постепенно увеличить взаимную торговлю до 1 миллиарда долларов к 2030 году, сбалансировав потоки экспорта и импорта. Мы решили значительно расширить производственную кооперацию: наряду с тракторами будем собирать в Азербайджане коммунальную, пожарную и другую технику, а также белорусские лифты", - сказал вице-премьер.

Он также сообщил, что Беларусь и Азербайджан планируют наладить совместное производство медикаментов и ветеринарных препаратов, а также производить смешанные удобрения из азербайджанского азота и белорусского калия.

Вице-премьер напомнил, что в ходе недавнего государственного визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан была расширена двусторонняя договорно-правовая база девятью документами, заключены внешнеторговые контракты на десятки миллионов долларов США.

"Беларусь готова внести свой конкретный вклад в возрождение Карабахского экономического региона. Одним из главных наших проектов станет создание в Агдамском районе комплексного современного агрогородка, включающего производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также жилье и социальные объекты для работников этого аграрного комплекса и членов их семей", - сказал И.Петришенко.

Он добавил, что в Карабахе также планируется построить мультибрендовый сервисный центр для обслуживания белорусской техники.