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    I Азербайджано-арабский бизнес-форум отложен

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Запланированный на 1-3 мая I Азербайджано-арабский бизнес-форум отложен.

    Как сообщили Report в Ассоциации сотрудничества Азербайджана и арабских стран, причина связана с проведением в эти дни другого мероприятия. 

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