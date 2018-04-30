Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Запланированный на 1-3 мая I Азербайджано-арабский бизнес-форум отложен.

Как сообщили Report в Ассоциации сотрудничества Азербайджана и арабских стран, причина связана с проведением в эти дни другого мероприятия.