Hyundai приостановила работу завода в Южной Корее из-за коронавируса

Hyundai Motor имеет семь заводов в Южной Корее, а также 10 предприятий за рубежом

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor приостановила работу одного из своих заводов в городе Асан во избежание распространения коронавируса среди работников.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя компании.

По его данным, перерыв в работе продлится до середины дня, когда планируется завершить дезинфекцию помещений и провести тесты на COVID-19 среди сотрудников, контактировавших с заразившимся рабочим.

Ранее в январе Hyundai Motor на два дня приостанавливала работу завода в Асане из-за слабого спроса на производимый на нем седан Sonata. На несколько дней по той же причине прекращала работу также фабрика в городе Чхонджу.

Hyundai Motor имеет семь заводов в Южной Корее, а также 10 предприятий за рубежом: четыре в Китае и по одному в США, Чехии, Турции, России, Индии и Бразилии.