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Hyundai приобрела американского производителя роботов Boston Dynamics

Hyundai приобрела американского производителя роботов Boston Dynamics Стоимость сделки составила 1,1 млрд долларов США
Бизнес
23 июня 2021 г. 10:14
Hyundai приобрела американского производителя роботов Boston Dynamics

Корейская компания Hyundai Motor завершила сделку по приобретению американского производителя роботов Boston Dynamics Inc.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Boston Dynamics.

Hyundai Motor приобрела 80% акций компании, которая была оценена в 1,1 млрд долларов США. Оставшиеся 20% сохранила за собой японская холдинговая компания Softbank, которая была владельцем Boston Dynamics с 2017 года.

Приобретение Boston Dynamics связано с желанием Hyundai стать поставщиком интеллектуальных мобильных решений.

В рамках этой стратегии корейская компания инвестирует в так называемые технологии будущего, включая беспилотные автомобили, искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты для городов, интеллектуальное производство и робототехнику.

Ожидается, что сделка с Boston Dynamics позволит Hyundai получить полную цепь поставок - от производства компонентов для роботов до интеллектуальных логистических решений.

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