Hyundai потратит почти миллиард долларов на замену батарей в электромобилях

Отзыв в основном коснется Kona EV

Hyundai Motor Co заменит аккумуляторные батареи примерно в 82 тыс. электромобилей (EV) по всему миру из-за опасности возгорания. Глобальный отзыв EV стоимостью 900 млн долларов США поднимает вопрос о том, как производители электромобилей и АКБ разделяют счета при возникновении подобных проблем.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это одна из первых массовых замен аккумуляторных батарей, проводимых крупным автопроизводителем по всему миру.

«Это очень важно как для Hyundai, так и для LG, поскольку мы находимся на ранней стадии электромобильной эры. То, как Hyundai справится с этим, станет прецедентом не только для Южной Кореи, но и для других государств», — сказал Ли Ханг Ку, старший научный сотрудник Корейского института экономики промышленности и торговли.

Отзыв в основном касается Kona EV, самого продаваемого электромобиля бренда Hyundai. Впервые он был отозван в конце прошлого года для обновления программного обеспечения после серии пожаров. Однако один из отозванных перепрошитых электромобилей Kona загорелся в январе, и власти Южной Кореи начали расследование, чтобы выяснить, был ли адекватным первый отзыв.

LG Energy Solution, подразделение LG Chem Ltd, производящее электромобильные аккумуляторы, быстро отклонило критику. В заявлении компании говорится, что Hyundai неправильно применила предложения LG относительно логики быстрой зарядки в системе управления батареями, добавив, что ее аккумуляторные батареи не должны рассматриваться как непосредственная причина риска возгорания.

В заявлении Министерства транспорта Южной Кореи говорится, что в некоторых аккумуляторных элементах, произведенных на заводе LG Energy в Китае, были обнаружены дефекты. В Hyundai не стали комментировать причину пожаров.

Акции Hyundai упали на 3,9%, в то время как акции LG Chem упали на 2,8%, что соответствует более широкому рынку.

Hyundai сообщила, что на следующей неделе может быть выработано соглашение о том, как разделить расходы. Однако отраслевые эксперты полагают, что это может занять больше времени, поскольку репутационные ставки высоки, а обе компании, похоже, расходятся во мнениях относительно причины пожаров.

Hyundai отказался комментировать заявление LG Energy или предоставить подробности о том, когда компания рассчитает расходы, заявив, что сначала она дождется результатов расследования Министерства транспорта Южной Кореи.

Отзыв распространяется на почти 76 тыс. электромобилей Kona, изготовленных в период с 2018 по 2020 гг. Из них около 25 тыс. EV было продано в Южной Корее. В отзыв были включены также некоторые версии Ioniq EV и бусов Elec City.

На момент принятия решения о массовом отзыве электромобилей в Южной Корее было зарегистрировано 15 пожаров с участием Hyundai Kona EV-11, в Канаде — два и по одному — в Финляндии и Австрии. Суммарная стоимость обоих отзывов составляет 1 трлн вон (900 млн долларов США).

Как сообщалось ранее, Hyundai Motor Group, в которую входят автомобильный бренд Hyundai и дочерняя компания Kia Motors, заявила, что к 2025 г. планирует запустить в серию 44 экологически чистых транспортных средства, в том числе 23 электромобиля.

В 2020–2025 гг. компания намерена вложить в производство EV 52 млрд долларов США.