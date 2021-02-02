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Hyundai поможет создать первый электромобиль Apple

Hyundai поможет создать первый электромобиль Apple Ожидается, что презентация Apple Car состоится в 2025 году
Бизнес
2 февраля 2021 г. 16:49
Hyundai поможет создать первый электромобиль Apple

Электрокар от Apple будет основан на платформе южнокорейского автоконцерна Hyundai.

Как передает Report, об этом сообщает Macrumors со ссылкой на записку аналитика Мин-Чи Куо для инвесторов "яблочной" компании.

Компания из Купертино заинтересована в модульной платформе Hyundai Electric Global Modular Platform. Именно на ее основе и собираются создать первый электромобиль Apple Car. Проектировать и производить ряд компонентов будут специалисты Hyundai, а сборкой электрокара займутся на заводе дочерней Kia в США.

В случае успеха, прогнозирует аналитик, Apple расширит свою программу производства электрокаров. Среди других кандидатов на сотрудничество называются концерны General Motors и PSA.

Apple не собирается разрабатывать собственный электрокар с нуля, выиграв время для подготовки вывода его на рынок. Компания сосредоточится на программном и аппаратном обеспечении для беспилотного управления, полупроводниках, дизайне и прочем. Ожидается, что презентация Apple Car состоится в 2025 году.

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