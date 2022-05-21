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Hyundai планирует инвестировать $5,5 млрд в производство электромобилей в США

Hyundai планирует инвестировать $5,5 млрд в производство электромобилей в США Южнокорейская Hyundai Motor Group намерена инвестировать 5,54 млрд долларов в строительство завода по производству электромобилей и батарей в штате Джорджия.
Бизнес
21 мая 2022 г. 09:07
Hyundai планирует инвестировать $5,5 млрд в производство электромобилей в США

Южнокорейская Hyundai Motor Group намерена инвестировать 5,54 млрд долларов в строительство завода по производству электромобилей и батарей в штате Джорджия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация в субботу опубликована на ее сайте.

Компания заключила соответствующее соглашение с властями штата. Строительство объекта начнется в 2023 году, начало коммерческого производства планируется в 2025 году. Предполагаемая производственная мощность - 300 тыс. автомобилей в год. "США всегда занимали важное место в глобальной стратегии нашей компании, мы рады сотрудничать со штатом Джорджия ради достижения нашей общей цели - продвижения электромобилей и [экологической] устойчивости в США", - сказал в своем обращении председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон.

По словам автопроизводителя, Джорджия была выбрана в качестве места для новых промышленных объектов из-за ее географической близости к покупателю, качественной рабочей силы.

В воскресенье в ходе последнего дня своего визита в Южную Корею президент США Джо Байден планирует встретиться с Чон Ый Соном, чтобы поблагодарить его за инвестиции компании в американскую экономику, информировало агентство Yonhap. В субботу вечером в Сеуле состоится банкет с участием глав крупнейших южнокорейских конгломератов.

В пятницу Байден посетил завод по производству полупроводников компании Samsung в городе Пхёнтхэк. Лидеры США и Южной Кореи заявили о важности полупроводников для экономики и национальной безопасности. В прошлом году компания Samsung объявила о планах по строительству завода стоимостью $17 млрд в штате Техас.

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Версия на английском языке Hyundai to invest $5.5 billion to build EVs and batteries in US

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