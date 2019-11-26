Hyundai Motor откроет свой первый завод в Индонезии

Южнокорейская корпорация Hyundai Motor подписала с индонезийским правительством соглашение о постройке автомобильного завода на острове Ява.

Как передает Report со ссылкой на газету The Jakarta Post, общая сумма инвестиций до 2030 года составит 1,55 млрд долларов.

"Договоренности о строительстве завода нашей компании в Индонезии были бы невозможны без активного участия и поддержки правительства этой страны", - сказал заместитель председателя совета директоров Hyundai Motor Чон Ый Сон..

Планируется, что строительные работы завершатся в 2021 году. Завод будет находиться в 40 км от Джакарты, а его продукцию будут поставлять и в другие страны Юго-Восточной Азии, а также, возможно, в Австралию и на Ближний Восток. Первоначально предприятие сможет выпускать около 150 тысяч автомобилей в год, к 2030 году выйдет на показатель в 250 тысяч автомобилей в год.