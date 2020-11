Hyundai и партнеры займутся разработкой водородной экосистемы в Китае

В этой связи корейский автопроизводитель подписал меморандум о взаимопонимании с китайскими компаниями

Hyundai Motor Company вместе с региональными партнерами возглавит развитие экосистемы коммерческих автомобилей на водородных топливных элементах (FCEV) в Китае.

Как передает Report со ссылкой на petrolplaza, для этого корейский автопроизводитель подписал меморандум о взаимопонимании с китайскими компаниями Shanghai Electric Power Co., Ltd., Shanghai Sunwise New Energy System Co., Ltd. и Shanghai Ronghe Electric Technology Financial Leasing Co., Ltd.

Основная цель документа — создание экосистемы водородной мобильности вокруг Шанхая и в районе дельты реки Янцзы. Ранее Hyundai подписала отдельный меморандум о взаимопонимании с China Iron and Steel Research Institute Group (CISRI) и Hebei Iron and Steel Group (HBIS Group) для реализации аналогичной цели в районе Jing-Jin-Ji.

«Hyundai считает, что у Китая есть огромный потенциал для водородных коммерческих автомобилей. Компания стремится стать поставщиком FCEV-решений, создав бизнес-кластер по всей водородной экосистеме Китая», — сказал Чеол Ли, глава подразделения коммерческих автомобилей Hyundai Motor.

Меморандум о взаимопонимании сформирует кооперативную систему, которая объединит производство водорода, строительство водородных заправочных станций (ВЗС) и финансирование операций парка водородных грузовиков. В частности планируется, что к 2025 году в район дельты реки Янцзы будет поставлено более 3 тыс. электрических грузовиков на водородных топливных элементах.

Hyundai тесно сотрудничает со своими китайскими партнерами в сфере реализации дорожной карты правительства КНР по транспортным средствам на топливных ячейках. Помимо прочего, документ предусматривает расширение парка FCEV до 1 млн авто к 2030 году. При этом Hyundai планирует поставить в Китай к намеченному сроку более 27 тыс. водородных грузовиков.