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Hugo Boss объявил об уходе из России, Mars Inc. о прекращении инвестиций

Hugo Boss объявил об уходе из России, Mars Inc. о прекращении инвестиций Американская компания Mars Inc., владеющая торговыми марками MM’s, Snickers, Dove, Mars, Orbit, которая также производит продукты питания и кормов для домашних животных (Pedigree, Royal Canin и Whiskas), прекращает новые инвестиции в России.
Бизнес
10 марта 2022 г. 12:50
Hugo Boss объявил об уходе из России, Mars Inc. о прекращении инвестиций

Американская компания Mars Inc., владеющая торговыми марками M&M’s, Snickers, Dove, Mars, Orbit, которая также производит продукты питания и кормов для домашних животных (Pedigree, Royal Canin и Whiskas), прекращает новые инвестиции в России.

Как передает Report со ссылкой на заявление компании, она также сворачивает всю рекламу в России и Беларуси.

"Мы приняли решение остановить рекламу в России и Беларуси. Кроме того, мы остановили новые инвестиции в РФ", — говорится в заявлении.

Кроме того, немецкий производитель модной одежды Hugo Boss приостановил все продажи в России в электронном и розничном виде.

"С 9 марта Hugo Boss временно закрыл свои магазины и приостановил всю свою розничную и электронную коммерцию в РФ", — говорится в пресс-релизе.

Компания сообщает, что на российский и украинский рынки в 2021 финансовом году пришлось 3% продаж.

Согласно релизу, компания предоставит всем сотрудникам, которых затронуло данное решение, финансовую и операционную поддержку и будет поддерживать тесные контакты со своими деловыми партнерами.

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