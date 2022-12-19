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Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж

Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж Китайский производитель электроники Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. В нем работали около 2 тыс. человек, которым предложено перевестись в страны СНГ или уволиться.
Бизнес
19 декабря 2022 г. 09:56
Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж

Китайский производитель электроники Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. В нем работали около 2 тыс. человек, которым предложено перевестись в страны СНГ или уволиться.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсант".

При этом сообщается, что поставщик сохраняет в РФ центры разработок перспективных технологий. Поставки оборудования Huawei сохранятся через параллельный импорт, считают участники рынка, а техподдержку возьмут на себя дистрибуторы, которые наймут уволенных специалистов.

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Версия на английском языке Huawei closes corporate sales division in Russia

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