Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж

Китайский производитель электроники Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. В нем работали около 2 тыс. человек, которым предложено перевестись в страны СНГ или уволиться.

Китайский производитель электроники Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. В нем работали около 2 тыс. человек, которым предложено перевестись в страны СНГ или уволиться.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсант".

При этом сообщается, что поставщик сохраняет в РФ центры разработок перспективных технологий. Поставки оборудования Huawei сохранятся через параллельный импорт, считают участники рынка, а техподдержку возьмут на себя дистрибуторы, которые наймут уволенных специалистов.